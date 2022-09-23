عصابة تخطف 3 قرود شمبانزى وتطالب بفدية كبيرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأرسلت العصابة مقطع فيديو إلى مأوى الحيوانات فى الكونغو، وظهروا فيه وهم يهددون بقطع رأسهم إذا لم يتم تلبية مطالبهم فى أول قضية خطف لقرود شمبانزى بالعالم.
وتظهر اللقطات التى نشرها الخاطفون 2 من القرود يتسلقان على أثاث مقلوب بينما تم ربط ذراعى الثالث.
وتم الاستيلاء على الشمبانزى فى 9 سبتمبر الجارى فى الساعة 3 صباحا من مركز لإعادة تأهيل الحيوانات.
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وقال مؤسس المأوى فرانك شانتيرو عن لقطات الفيديو: "يمكنك أن ترى مدى رعب القرود"، وأكد أنه تم توجيه تهديدات لعائلته وقال إنه لن يدفع الفدية، وأنه يعمل مع وكالات إنفاذ القانون لمحاولة تحديد مكان الشمبانزى وضمان عودتهم بأمان.
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