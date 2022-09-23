اليوم العالمى للغات الإشارة (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - كانت البداية فى عام 2017، بعدما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوما عالميا بهدف إذكاء الوعى بأهمية لغة الإشارة، وتم الاحتفال به لأول مرة فى 2018 فى إطار فعاليات الأسبوع الدولى للصم.

وذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى تقرير لها عبر موقعها الرسمى، بأن احتفال هذا العام يسلط الضوء مرة أخرى على الوحدة التى تولدها لغات الإشارة لدينا.





وأشارت الجمعية العامة، بأنه يوجد 70 مليون أصم فى كل أنحاء العالم بحسب إحصاءات الاتحاد العالمى للصم، ويعيش 80% من أولئك الصم فى البلدان النامية، ويستخدمون أكثر من 300 لغة إشارة.

دنيا سمير غانم: شكرا مادونا اللى علمتنى لغة الإشارة (فيديو)

يذكر أن لغات الإشارة، هى لغات طبيعية، بينما توجد لغة إشارة دولية يستخدمها الصم فى اللقاءات الدولية، وتتميز هذه اللغة بالسهولة والمرونة لتعزيز الهوية اللغوية للصم ولسهولة الفهم.