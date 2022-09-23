وسط مجرة درب التبانة.. فقاعة غاز تثير حيرة العلماء (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - وذكر الخبراء، أن هذا الاكتشاف يمكن أن يساعدنا فى فهم أفضل للبيئة الغامضة والديناميكية للفراغ الهائل فى قلب مجرتنا. وكشف الدكتور ماسيك ويلجوس، من معهد ماكس بلانك لعلم الفلك فى ألمانيا: "نعتقد أننا ننظر إلى فقاعة غاز ساخنة تدور حول القوس A فى مدار مشابه فى حجم كوكب عطارد، ولكن عمل حلقة كاملة فى حوالى 70 دقيقة فقط". وأضاف: "هذا يتطلب سرعة مذهلة تبلغ حوالى 30 فى المائة من سرعة الضوء". واكتشف فريق دولى "النقطة الساخنة" باستخدام تلسكوب راديو ALMA، فى جبال الأنديز الشيلية. مفاجأة.. 10 آلاف نيزك يصطدم سنويًا بالأرض الثقوب السوداء الهائلة مناطق كثيفة بشكل لا يصدق فى مركز المجرات، وتعمل كمصادر جاذبية مكثفة ترفع الغبار والغاز من حولها.

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