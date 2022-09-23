200 عام على نشأة علم المصريات وفك رموز حجر رشيد

جدة - نرمين السيد - وينظم المتحف العديد من الفعاليات ما بين تراثية وثقافية وتعليمية لمختلف فئات الزوار بعنوان "حكايات وأسرار" تبدأ غدا السبت، وتنتهى 30 سبتمبر الجارى.

وتتضمن الفعاليات محاضرة، يلقيها الدكتور ميسرة عبدالله، نائب رئيس هيئة المتحف للشئون الأثرية، بحضور الدكتور أحمد فاروق غنيم، رئيس هيئة المتحف، بعنوان" نقوش على جدار الزمن"، وستتم فيها مناقشة وكشف أسرار حجر رشيد.

والفعاليات متاحة للجمهور للحضور والمشاركة، حيث تشارك فيها كل أقسام المتحف، وتهدف إلى كشف عظمة وروعة الحضارة المصرية القديمة، وإلقاء الضوء على حجر رشيد ودوره فى كشف أسرار كثيرة عن الحضارة والكتابة المصرية القديمة، وهو ما يتماشى مع دور المتحف فى تعريف الزوار بها.

وتبدأ خطة المتحف بعرض قطع أثرية فريدة من نوعها خلال الفترة المقبلة وستكون مفاجأة لزوار المتحف، مع عمل بطاقات شرح جديدة ومختلفة، بحيث يتم ربط هذا كله بالحضارة المصرية القديمة.

ويشارك القسم التعليمى بمجموعة من الأنشطة التربوية والتثقيفية والفنية، بداية من يوم 24 سبتمبر إلى 29 سبتمبر الجارى انطلاقا من دور المتحف فى غرس قيم الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية، وتركز هذه الأنشطة على الأطفال والشباب.

وتضم أنشطة القسم التعليمى ورشتى عمل عن الكتابة الهيروغليفية للشباب حتى سن 18 عاما، وورشة عمل للأطفال سن 10 سنوات بعنوان "عالم المصريات الصغير"، وورشة النحت على الخشب للشباب فوق 20 عاما، وورشة جبس وحكى للأطفال عن اكتشاف حجر رشيد وقصص وحكايات المستشرقين، وورشة الطباعة على النسيج بالهيروغليفية للكبار.

ويقيم قسم التراث بالمتحف فعالية تراثية ثقافية فنية تحت عنوان "اكتشف حجر رشيد" على مدار يومين 24، 25 سبتمبر الجارى، ويضم اليوم الأول ورشة حية تفاعلية مختلفة بعنوان "النحت على الحجر"، عن تصميم نموذج من حجر رشيد ونحت جزء من نصوصه بأدوات ومعدات يدوية، مع إتاحة الفرصة للزائرين لتجربة النحت.. وأيضا ورشة تفاعلية بعنوان "الكشف عن حجر رشيد بالحبر السرى"، وذلك للكشف عن نص هيروغليفى من نصوص حجر رشيد باستخدام الحبر السرى، وورشة تفاعلية أخرى بعنوان "الكتابة المصرية القديمة بفن الـPUFF PAINT" باستخدام تقنية الألوان البارزة، لكتابة الحروف والكلمات بالخط الهيروغليفى.

وفى اليوم الثانى تقام ورشة تفاعلية عن الأختام الهيروغليفى بنماذج من الأختام لطباعة حروف الخط الهيروغليفى، وورشة بعنوان "النحت على النحاس" لتطبيق الكتابة بالخط الهيروغليفى على الحلى ونماذج من النحاس مستوحاة من التراث، بالإضافة إلى عرض نماذج من المستنسخات ومنتجات تتضمن رموز حجر رشيد.

وضمن أنشطة قسم الفنون تقام فعالية "رشيد.. 200 عام من النور"، بداية من يوم 27 إلى 30 سبتمبر الجارى، وتتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية التى وثقت الحدث، وعددا من العروض عن العلوم التى ارتبطت بعلم المصريات، والألعاب، ومستنسخ لحجر رشيد تم تنفيذه بالحجم الطبيعى، وهذه الفعالية هى جزء من نتاج عمل طلبة المدرسة الصيفية الأولى للفنون، حيث تم تدريب الفنانين على توظيف الفن فى المتاحف من خلال تدريب مهنى استمر لمدة شهرين.

ويساهم فريق السوشيال ميديا على مدار شهر سبتمبر، بسرد قصص لأهم العلماء والرحالة والمستشرقين الاوائل الذين سبقوا عصر شامبليون.

من جانبه، قال رئيس هيئة المتحف الدكتور أحمد فاروق غنيم "إننا حريصون على مواكبة الأحداث المهمة والمؤثرة فى تاريخ وحضارة مصر، ومن أبرزها ذكرى اكتشاف حجر رشيد وفك رموزه وبداية علم المصريات وذلك انطلاقا من دور المتحف كمؤسسة تثقيفية ومنارة لإحياء التراث المصرى والحفاظ عليه".