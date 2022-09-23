طقس اليوم.. رطب نهارا معتدل ليلا على معظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وتشهد البلاد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على شمالها حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، وتنشط الرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الادارية 33 23

6 أكتوبر 34 22

بنهــــا 33 23

دمنهور 32 22

كفر الشيخ 31 22

المنصورة 32 22

دمياط 32 22

بورسعيد 31 23

الإسماعيلية 33 21

السويس 34 22

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 33 23

طنطا 32 22

شلاتين 36 25

الإسكندرية 30 22

العلمين الجديدة 30 22

وادى النطرون 30 22

مطروح 28 21

السلوم 28 20

سيوة 33 20

العريش 31 21

رفح 30 21

الطور 35 24

كاترين 28 18

رأس سدر 37 21

نخل 34 15

طابا 35 23

نويبع 36 22

حلايب 32 26

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 35 25

مرسى علم 35 25

الفيوم 34 23

بنى سويف 34 23

المنيا 36 23

أسيوط 36 24

سوهاج 36 24

قنا 37 22

الأقصر 40 22

أسوان 40 26

الوادى الجديد 39 23

أبوسمبل 39 25

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 31 27