تقنية حديثة.. استخدام طائرات دون طيار فى البناء

ووفقًا لموقع "إم آى تكنولوجى ريفيو"، إن طريقة البناء التى توصل إليها الباحثون مستوحاة من الحشرات كالدبابير والنمل الأبيض والنحل.
وقال مدير مختبر الروبات الجوية فى إمبريال كوليدج لندن، إن هذه الطريقة فى البناء يمكن استخدامها لتشييد مبان على سطح المريخ أو القطب الشمالى ببساطة للمساعدة فى إصلاح المبانى الشاهقة التى تتطلب عادة سقالات باهظة الثمن.
وأظهر بحث كوفاتش وستيوارت سميث مع زملائهما كيف يمكن للعديد من الطائرات بدون طيار أن تبنى بشكل تعاونى أسطوانة بطول مترين مصنوعة من رغوة العزل، وأسطوانة بطول 0.18 متر مصنوعة من الأسمنت الخاص.
وحلقت واحدة من طائرتين من دون طيار فى دائرة أثناء إخراج خط من الرغوة أو الأسمنت سريع التصلب وبناء الهياكل طبقة واحدة فى كل مرة.
وتعمل كل طائرة بدون طيار لمدة تصل إلى 10 دقائق قبل الحاجة إلى إعادة تحميل مواد البناء وأحيانا الحصول على بطارية جديدة، وأظهرت الاختبارات والمحاكاة الإضافية كيف يمكن لما يصل إلى 15 طائرة بدون طيار تنسيق مسارات الطيران والعمل معا لبناء قبة.
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