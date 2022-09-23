الإفتاء توضح حكم شراء الشقق قبل بنائها

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدار، أن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية تحقيقُ مصالح العباد ودَرْءُ المفاسد عنهم، حيث إنَّ الأصل فى المعاملات التى مبناها على التراضى الإباحة، ما لم يصادم ذلك نصًّا شرعيًّا؛ وذلك لحاجة الناس إليها.
وأوضحت من هذه المعاملات عقد الاستصناع، فإن الشركات التى تقوم بهذا العمل تتعهد ببناء الشقق على وصف محدد يتم الاتفاق عليه بينها وبين المشتري.
وأن هذا الوصف يجعل المواصفات المتَّفق عليها والمبينة فى شروط العقد واضحة لا لبس فيها، فشراء الشقة قبل بنائها هو عقد استصناع، وهو من الأمور التى تعارف الناس عليها وتعاملوا بها؛ فهو جائز عمومًا إذا تحققت شروطه من انتفاء الجهالة والغرر وتحديد الأجل وتبيين الثمن وكيفية السداد؛ منعًا للنزاع والخلاف مستقبلًا.
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