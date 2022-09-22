بمواصفات مبهرة.. موتورولا تطرح هاتف «Moto Razr 2022» قريبا

جدة - نرمين السيد - ويحمل هاتف موتورولا الجديد اسم "Moto Razr 2022"، وكشفت تسريبات عن تصميمه القابل للطى. ويأتى الهاتف بشاشة ذات حجم 2.7 إنش، بالإضافة إلى كاميرا خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسى بدقة 50 ميجابيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 13 ميجابيكسل، كما تأتى الأمامية بدقة 32 ميجابيكسل. ويدعم هاتف موتورولا الجديد مقاومة الماء، وبطارية كبيرة بقدرة 3500 وات وبتقنية شحن سريع بقدرة 33 وات.

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