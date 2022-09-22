باللون الأسود.. فنانات تألقن على الريد كاربت بمهرجان القاهرة للدراما (صور)

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جدة - نرمين السيد - مهرجان القاهرة للدراما
وتألقت النجمات على الريد كاربت خلال حفل جوائز مهرجان القاهرة للدراما، الذى أقيم بالأمس، وظهرن بإطلالات مميزة ولافتة.
اللون الأسود فى المهرجان
ويعد اللون الأسود من الألوان التى سيطرت على الريد كاربت فى حفل مهرجان القاهرة للدراما.
واستعانت الكثير من الفنانات باللون الأسود، الذى جعلهن يتألقن خلال حفل أمس، وزيادة جاذبيتهن لكونه سيد الألوان بالإضافة إلى دوره فى إخفاء عيوب الجسم وظهور مرتديته بإطلالة أكثر أناقة
الفنانات فى اللون الأسود
ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان أسود طويل بقصة "أوف شولدر" وأكمام واسعة ذات طبقات الكشاش.
وجاءت يسرا أيضا بفستان أسود طويل وأنيق، وخصوصا مع القفازات الطويلة.
وتألقت ريهام عبد الغفور بإطلالتها البسيطة، حيث ارتدت فستان باللون الأسود وبقصة "أوف شولدر" مع الكشاكش العريضة، ويتوسطه حزام رفيع لامع، وشعرها منسدلا على كتفيها.
بينما جاءت دينا الشربينى بفستان جرئ زاد أناقتها وجاذبيتها على الريد كاربت، حيث كان قصير من الأمام وطويل من الخلف وصندل أسود لامع من الأمام.
كما ارتدت الفنانة نادية الجندى فستان أسود اللون وبقصة "أوف شولدر"، ونالت إعجاب محبيها.
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