بشحن سريع.. فيفو تطرح هاتف قابل للطى خلال أيام

جدة - نرمين السيد - وتطلق الشركة خلال أيام جيل من الهواتف القابلة للطى، والتى منها "vivo X Fold Plus". وكشفت تسريبات عن طرح فيفو لهاتفها الجديد بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1. ويأتى الهاتف بشحن سريع بقدرة 80 وات، والتى تعد ترقية للإصدار الأصلى الذى يتمتع بتقنية شحن سريع بقوة 66 وات.

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