حقيقة علاقة جيجى حديد وليوناردو دى كابريو

جدة - نرمين السيد - جيجى حديد وليوناردو دى كابريو

وتداول مؤخرا عدد من الشائعات حول ارتباطهما بعد إثارة التكهنات الرومانسية فى وقت سابق من الشهر الجارى.

وبعدها جاءت بعض التقارير لتؤكد وجود علاقة حب رسمية بينهما، وفقا لموقع "usweekly".

وأشار موقع "The Sun" إلى أن ليوناردو دى كابريو كشف لعدد من زملاءه عن عدم رغبته فى أن تصبح علاقتهما هى حديث الساعة، مضيفا أنه يأخذ الأمور ببطء ولا يوجد شىء رومانسى حتى الآن.

حياة ليوناردو العاطفية

ووفقا للموقع، أوضح رغبته فى استقرار حياته العاطفية، باحثا عن شخصية تتمتع بوجهات نظر خاصة، ويظن أنه توصل إليها مشيرا إلى أن جيجى حديد شخصية ناضجة بالنسبة لعمرها.

وقال أحد المصادر المقربة لـ "ليوناردو": "أنهم يعشقون بعضهم ولكن يبدو أن ليوناردو ليس لديه خطط للإعلان عن علاقتهما بعد".

وأضاف المصدر أن ليوناردو ينزعج كثيرا عند تداول أخبار حول علاقاته العاطفية مع فتيات دون 25 عاما.

صور جيجى حديد

سبب الاقتراب

ولفت موقع "dailymail" الأسبوع الماضى، إلى أن الثانى (ليوناردو دى كابريو وجيجى حديد) لا يريدان أن يكون هناك علاقة عاطفية بينهما خلال تلك الفترة، كما أن سبب اقترابهما يرجع للقائهم الكثير بأماكن الحفلات.