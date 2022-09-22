بعد هجرة شبابها.. عرض جديد من جزيرة إيطالية لمن يسكنها

جدة - نرمين السيد - واشتهرت الجزيرة بكونها موطنا للبحار الفيروزية والشواطئ الرملية البيضاء، لذا تتزايد هجرة شبابها.

وتسعى الحكومة محاولة لحل مشكلة تضاؤل سكان الريف من خلال تقديم مبلغ من المال لمن يسكنها يصل إلى 15 ألف يورو.

ولكن هناك بعض الشروط التى يجب تنفيذها لأجل الحصول على المبلغ، أهمها استعمال الأموال لترميم منزل فى البلدة التى يقل عدد سكانها عن 3 آلاف نسمة.

وتشتهر سردينيا بكونها أكبر جزر البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى شوائطها الجميلة ومأكولاتها المتنوعة، كما يمكن الذهاب إليها بالطائرة أو عبر العبارة.

ولكن يحتاج السكان إلى تسجيل إقامتهم فى سردينيا، يجب عليهم القيام بذلك فى غضون 18 شهراً من وصولهم ليكونوا مؤهلين للحصول على المساعدة من قبل المكتب الرئيسى لبلديتهم الجديدة.