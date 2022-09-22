7 طرق لحماية الصور والفيديوهات من الاختراق

جدة - نرمين السيد - ويعد الابتزاز الإلكترونى من المشاكل التى تتعرض لها كثير من الفتيات، نتيجة للدخول على رابط يظهر وكأنه صحيح لكنه أداة قرصنة.

ويندفع الكثير إلى تحميل برامج التجسس دون وعى بها، مما يمنع المستخدمين من حماية بياناتهم وصورهم الموجودة على الهاتف أو الإنترنت عموما.

وهناك عدد من الخطوات التى تساعد فى حماية الصور من الاختراق، أهمها:

-عدم تحميل التطبيقات غير الآمنة أو التطبيقات مجهولة المصدر.

-تجنب زيارة المواقع الإلكترونية المشبوهة.

-عدم الضغط على أى رابط فى رسائل الماسنجر أو البريد الإلكترونى.

-تجنب استخدام شبكات الواى فاى العامة المجانية.

-يفضل عدم توصيل الهاتف بأى جهاز كمبيوتر.

-تحدث التطبيقات بشكل مستمر.

-اتخاذ الحذر من تطبيقات حماية الصور والفيديوهات.