جدة - نرمين السيد - ويعد الابتزاز الإلكترونى من المشاكل التى تتعرض لها كثير من الفتيات، نتيجة للدخول على رابط يظهر وكأنه صحيح لكنه أداة قرصنة.
ويندفع الكثير إلى تحميل برامج التجسس دون وعى بها، مما يمنع المستخدمين من حماية بياناتهم وصورهم الموجودة على الهاتف أو الإنترنت عموما.
وهناك عدد من الخطوات التى تساعد فى حماية الصور من الاختراق، أهمها:
-عدم تحميل التطبيقات غير الآمنة أو التطبيقات مجهولة المصدر.
-تجنب زيارة المواقع الإلكترونية المشبوهة.
-عدم الضغط على أى رابط فى رسائل الماسنجر أو البريد الإلكترونى.
-تجنب استخدام شبكات الواى فاى العامة المجانية.
-يفضل عدم توصيل الهاتف بأى جهاز كمبيوتر.
-تحدث التطبيقات بشكل مستمر.
-اتخاذ الحذر من تطبيقات حماية الصور والفيديوهات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 7 طرق لحماية الصور والفيديوهات من الاختراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.