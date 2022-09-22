بعد جلوسه على ظهره.. حارس يتعرض للهجوم من تمساحين

جدة - نرمين السيد - وتسبب هجوم التمساح على حارسه حالة من الذعر بين السائحين الموجودين بمزرعة كروكودايل كريك فى مقاطعة كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا.

وترجع القصة إلى حارس التمساح الذى يدعى "شون لو كلوس"، حيث كان جالسا على ظهر الوحش الذى يبلغ وزنه 660 كيلو جرام.

وهجم بعدها تمساح عليه يدعى "هانيبال" بعد أن اعتنى به لأكثر من 30 عاما، وبدأ يتلوى ويدفع نفسه بعيدا عن أسنانه التى يبلغ طولها 5 بوصات بعد أن غرزت فى فخذه، ثم ألقاه التمساح على الأرض، وأصيب بجرح فى ساقه يجعله يعرج لمدة 11 شهرا.

ويذكر أن شون أطعم أنثى التمساح التى تدعى "يوليو" درجة لأجل إرضائها حتى يخدعها للجلوس على ظهر التمساح، حتى هاجمه "يوليو" و"نيبال".

وتضم حديقة الحيوان "Crocodile Creek" الموجودة على فيضان نهر Utongati شمال ديربان، حوالى 6000 تمساح وثعبان.

وكشف المتحث باسم "Crocodile Creek" أن شون أصيب بفتحتان كبيرتان فى ساقه ولكنه خيطهما بنفسه ثم عاد لعمله خلال 20 دقيقة.