يعمل بنظام Android 13.. مواصفات هاتف OnePlus 11 Pro

جدة - نرمين السيد - وأوضحت التقارير أن هاتف OnePlus 11 Pro يعمل بنظام تشغيل Android 13، و يأتى الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض QHD+، وتحتوى الشاشة على ثقب للكاميرا الأمامية فى الجانب الأيسر للهاتف، وتدعم معدل تحديث 120Hz.

ويحتوى الهاتف المرتقب من وان بلس على مستشعر للبصمة مدمج فى الشاشة، وينطلق الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرا الخلفية تتضمن مستشعر رئيسى بدقة 50 ميجا بيكسل مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 48 ميجا بايت، ومستشعر Telephoto بدقة 32 ميجا بيكسل ليدعم تكبير بصرى حتى مرتين.

كما تأتى كاميرا السيلفى بدقة 16 ميجا بيكسل، ويحتوى الهاتف على رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2.

ومن المقرر أن يأتى النموذج الرئيسى من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، وبطارية بقدرة 5000 mAh مع إمكانية الشحن السريع بقدرة 100W.

ويدعم الهاتف الاتصال بشبكات 5G وWiFi-6E، ويحتوى الهاتف على منفذ USB C.