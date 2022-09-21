أمازون تعلن عن حدثها الجديد فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تشارك الشركة أخبار وتفاصيل حول حدث وميزات وخدمات وأجهزة أمازون.

يذكر أن هذا الحدث يأتى بعد عام واحد تقريبًا من حدث الأجهزة الخاص بأمازون عام 2021.

وكان الحدث العام الماضى مليئًا بالمنتجات الغريبة بعض الشىء، والتى خطف الروبوت الخاص Astro بالشركة الذى يعمل بنظام Alexa.

وكان من بين الميزات الآخرى Echo Show 15 وGlow، وهو جهاز مؤتمرات عن بعد يركز على الأطفال، كما أشارت الشركة إلى مزيد من التحديثات المتكررة فى شكل سوار Halo View وRing Alarm Pro.

يشار إلى أن أمازون لن تبث الحدث مباشرة.