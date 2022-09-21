مارك عبر فيسبوك: أنتظر مولودة جديدة (صورة)

جدة - نرمين السيد - نشر مارك زوكربيرج، مؤسس موقع فيسبوك ومالك عملاق التكنولوجيا "شركة ميتا" التى تضم مواقع ومنصات وتطبيقات "إنستجرام وواتساب وماسنجر"، على حسابه الرسمى على فيسبوك صورة تجمعه بزوجته "بريسيلا تشان"، وعلق عليها قائلًا: "الكثير من الحب.. يسعدنى مشاركة أن ماكس وأغسطس "أبنائه" سيحصلان على أخت جديدة العام المقبل.





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