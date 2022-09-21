TikTok تخطط لحظر جميع أنشطة جمع التبرعات قريبا

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن المنصة تخطط لحظر جميع أنشطة جمع التبرعات قريبًا.

وتأتى التغييرات قبل ستة أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفى فى شهر نوفمبر بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفى منشور على المدونة، قال رئيس TikTok لحلول الأعمال العالمية، Blake Chandlee، إن الشركة ستغلق على الفور جميع ميزات الإعلان وتحقيق الدخل للسياسيين والأحزاب على المنصة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحسابات الخاصة بالحكومات والسياسيين والأحزاب السياسية التقدم بطلب للتحقق.