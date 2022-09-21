جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن المنصة تخطط لحظر جميع أنشطة جمع التبرعات قريبًا.
وتأتى التغييرات قبل ستة أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفى فى شهر نوفمبر بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفى منشور على المدونة، قال رئيس TikTok لحلول الأعمال العالمية، Blake Chandlee، إن الشركة ستغلق على الفور جميع ميزات الإعلان وتحقيق الدخل للسياسيين والأحزاب على المنصة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحسابات الخاصة بالحكومات والسياسيين والأحزاب السياسية التقدم بطلب للتحقق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر TikTok تخطط لحظر جميع أنشطة جمع التبرعات قريبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.