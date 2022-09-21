نصفها حى.. جنوح جماعى لـ 230 حوت طائر على شواطئ أستراليا (صورة)

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وأوضحت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة فى تاسمانيا أن مجموعة تضم نحو 230 حوتًا جنحت قرب ميناء ماكوراى" مضيفة: "يبدو ان نصف هذه الحيوانات لا تزال حية" بحسب وكالة "فرانس برس".
وأظهرت لقطات جوية مشهدًا مروعًا لعشرات من هذه الثدييات السوداء منتشرة على امتداد شاطئ واسع.
وشهدت المنطقة قبل نحو عامين جنوحًا جماعيًا لنحو 500 حوت طيار، نفق معظمها ولم ينج منهم سوى 100 فقط، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".
ولم تتضح بعد أسباب الجنوح الجماعى.
وقد تكون هذه الحيوانات ضلت طريقها إلى المياه عند اقترابها كثيرًا من السواحل.
وبما أن الحيتان الطيارة تُعتبر حيوانات اجتماعية قد تتبع تلك التى تضل طريقها وتتعرض بذلك للخطر.
وأشار المسؤولون إلى أن خبراء فى حفظ البيئة البحرية وموظفين مزودين بمعدات إنقاذ الحيتان توجهوا إلى موقع الجنوح.
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