انخفاض أعداد مستخدمى «ميتا» يكلف مارك 71 مليار دولار خسائر فى 2022

جدة - نرمين السيد - ويحتل مؤسس موقع فيسبوك حاليًا المرتبة 20 فى مؤشر بلومبيرج للمليارديرات والمرتبة 22 على مؤشر فوربس، مع صافى ثروته البالغة 55.3 مليار دولار، بحسب موقع "2oceansvibe News".

وبلغت قيمة ثروة زوكربيرج ذروتها فى سبتمبر من العام الماضى، عندما وصلت إلى 142 مليار دولار، وفق الموقع، بحسب ما ذكرته "العربية".

ويمكن أن تُرجع الكثير من الخسارة إلى "ميتا"، فبعد أن وصلت أسهم شركته إلى 382 دولارًا فى سبتمبر 2021، قام زوكربيرج بتغيير اسم الشركة من فيسبوك إلى ميتا، وانخفضت إلى حد كبير منذ تلك اللحظة، وفقًا لـ "Bloomberg".

حيث كانت تقارير أرباح الشركة غير جيدة فبدأت فى فبراير، عندما كشفت الشركة عن عدم وجود نمو فى مستخدميها شهريًا، مما أدى إلى انهيار تاريخى فى سعر سهمها وخفض ثروة زوكربيرج بمقدار 31 مليار دولار، وهى من بين أكبر انخفاضات الثروة فى يوم واحد على الإطلاق.

وتسبب برنامج Reels من إنستجرام، وهو الرد اليائس للمنصة على تيك توك، فى حدوث مشكلة مالية للشركة، بحسب التقارير.

وكان أداء هذه الميزة سيئًا من حيث أرباح الإعلانات، إذ فضل العديد من الأشخاص اللجوء إلى النظام الأساسى الأصلى لمشاركة الفيديو بدلًا من ميزة Insta المقلدة.

وأوضحت لورا مارتن، كبيرة محللى الإنترنت فى Needham & Co أن أسهم الشركة انخفضت بسبب الاستثمارات فى "ميتافيرس".

وتوقع زوكربيرج نفسه أن يخسر المشروع مبالغ كبيرة فى السنوات الثلاثة إلى الخمس القادمة.