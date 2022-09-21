مسلح يقتحم بنكا فى جورجيا ويحتجز رهائن مطالبا بمليونى دولار (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشار بيان وزارة الداخلية الجورجية إلى أنه تم الإفراج عن جميع الرهائن الـ14 واعتقال الخاطف.

وأوضحت الشرطة فى وقت سابق الثلاثاء أن مسلحًا احتجز رهائن داخل فرع لـ"بنك جورجيا" فى المدينة التى يقطنها نحو 150 ألف شخص فى وسط جورجيا، وطالب بمبلغ كبير من المال مقابل الإفراج عنهم.

ولفتت الوزارة إلى أنها فتحت تحقيقًا فى العمل الإرهابى واحتجاز الرهائن وحياز الأسلحة النارية بشكل غير قانونى، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وكانت محطة "متافارى" التلفيزيونية المستقلة قد بثت مقطع فيديو صورة أحد الرهائن بهاتفه وأظهر تفخيخ مدخل البنك بعبوات ناسفة.

وقال الرهينة إن الخاطف هدد بأن هذه العبوات ستنفجر فى حال تم فتح الباب.

وأظهر مقطع فيديو آخر محتجز الرهائن المزعوم ملثمًا ومرتديًا زيًا عسكريًا داخل البنك.

وسمُعت امرأة رهينة تقول: "إنه يطالب بمليونى دولار فى غضون 3 ساعات، لديه قنبله يدوية وهناك عبوات سوف تنفجر".

واحتجز مسلح 43 شخصًا كرهائن فى أحد فروع "بنك جورجيا"فى مدينة زوجديدى غرب البلاد فى شهر أكتوبر عام 2020، وتمكن من الفرار بكمية غير محددة من المال بعد إطلاقه سراح الرهائن، ولم يتم اعتقاله أبدًا.