جدة - نرمين السيد - وأشارت "Twitch" إلى أنها تحظر بث مواقع المقامرة مثل ألعاب النرد غير المرخصة بالولايات المتحدة. وأعلنت الشركة عن تطبيقها لساسيتها الجديدة فى 18 أكتوبر المقبل، وستكشف عن لغة سياسيتها لاحقا. ولا زالت تبحث المنصة عن تلك المواقع لحظرها لفترة أطول، بما فى ذلك لمراهنات الرياضية والرياضات الخيالية والبوكر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشهر المقبل.. «Twitch» تحظر ألعاب المقامرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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