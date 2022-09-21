التورتيلا الحارة.. تحد جديد يدمر صحة متناوليه (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وابتكرت شركة "Paqui" المخصصة فى إنتاج رقائق التورتيلا، تحدى جديد يحمل اسم "OneChipChallenge".

وتتكون تلك الشريحة الحارة من أقوى أنواع البهارات والتى ينتج عن تناولها تغيير لون اللسان، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".

وأشارت الشركة فى إعلانها إلى أن تلك الشريحة الخراقة تتكون من فلفل كارولينا اللاذع، والذى تغير لون اللسان إلى الأزرق فور تناولها.

وكشفت التقارير عن أطباء وغيرهم من المتخصصين، أن تلك الرقائق تتسبب فى دخول متناوليها للمستشفى لما تتسبب من آلام سديدة فى المعدة لكونها حارة بشدة.

وبسبب أضرارها، حذرت المناطق التعليمية بعدد من الولايات الأمريكية، الطلبة من المشاركة فى ذلك التحدى لتأثيرها السلبى على عدد كبيرة من التلاميذ.

وكشفت نيويورك بوست" عن الخبير فى مركز مراقبة السموم بجورجيا، الدكتور جايلورد لوبيز، تأثير تناول تلك الرقائق الحارة على الصحة.