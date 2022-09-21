جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة ألأنباء الصينية، أنه تم إطلاق القمر الاصطناعى "يونهاى- 1 03"، على متن الصاروخ الحامل لونج مارش- 2 دى، مشيرة إلى أنه سيستخدم بشكل أساسى لرصد الغلاف الجوى، والبيئات الفضائية والبحرية، والحد من الكوارث والتخفيف منها، وإجراء التجارب العلمية. وأضافت أن الإطلاق يمثل المهمة رقم 438 لعائلة صواريخ لونج مارش.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يونهاى- 1 03.. تكنولوجيا صينية جديدة إلى الفضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.