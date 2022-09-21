تفاصيل مهمة حول احتفالية «اليوم العالمى للسلام»

جدة - نرمين السيد - اليوم العالمى للسلام

ترجع احتفالية اليوم العالمى للسلام إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1981، حتى يتزامن مع موعد الجلسة الافتتاحية لدورة الجمعية العامة، التى تُعقد كل سنة فى ثالث يوم ثلاثاء من شهر سبتمبر من كل عام.

وبعد مرور 20 عاما أى فى عام 2001 صوتت الجميعة العامة بالإجماع لاختيار ذلك اليوم وتعيينه يوما للاعنف ووقف إطلاق النار.

هدف اليوم العالمى للسلام

واستهدفت الأمم المتحدة من احتفالية "اليوم العالمى للسلام"، الدعوة إلى السلام وإيقاف الأعمال العدائية خلال اليوم.

ويتم الاحتفال بتلك المناسبة من خلال نشر التثقيف والتوعية العامة حول القضايا المتعلقة بالسلام، لأجل منع نشوب النزاعات الدولية وحلها من خلال الاستعانة بالوسائل السلمية وإرساء ثقافة السلام بالعالم.

عدم القتال

وحثت الأمم المتحدة جميع الشعوب بوقف القتال فى ذلك اليوم وممارس الأنشطة المعلوماتية لتوعية الجمهور ثقافة السلام.

كما أكدت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أن "لا سبيل إلى تحقيق التنمية المستدامة دون سلام، ولا إلى إرساء السلام دون تنمية مستدامة"، لذا يجب الحفاظ على السلام.

مستقبل ملىء بالسلام

ويظهر مختلف الأفراد فى تلك المناسبة وهم تربطهم حالة من السلام والديمقراطية، التى تعد أسس حقوق الإنسان، وعلى إثرها يتم بناء مجتمعات يشعر فيها جميع الأعضاء أنهم قادرون على الازدهار.

وتتمتع تلك المجتمعات بخلق عالم يُعامل فيه الناس على قدم المساواة، بغض النظر عن أعراقهم.