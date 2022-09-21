بسبب الإكرامية فى مقهى.. زبون يلجأ للقضاء لاسترجاعها

جدة - نرمين السيد - وأعربت النادلة التى تدعى "ماريانا لامبرت" عن سعادتها بسبب كرم الزبون، قائلة: "لا أستطيع تصديق الأمر، مازلت فى حالة صدمة"، حسب ما جاء فى موقع "يونيلاد".

ولكن لم تستمر طويلا سعادة النادلة، بسبب رغبة الزبون فى استرجاع الإكرامية "3000 دولار" التى منحها لها منذ أسابيع، كما أن المقهى رفض إعادتها وقرر التوجه للقضاء.

وبدأت معركة قضائية بين الزبون والمقهى، وذلك بعد إرسال الزبون للمقهى رسالة يطالب باستعادة الإكرامية وتم تبادل الرسائل حتى باءت محاولاته بالفشل.

وأعرب زاكارى جاكوبسون، مدير المقهى، عن خيبة أمله الكبيرة بشأن الطريقة التى تحولت بها هذه القضية، وقال "اعتقدنا أن شخصا ما كان يحاول فعل شىء جيد"، وأضاف أنه قرر عدم الرد على رسائل الزبون، وذلك وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

واختتم كلامه مشير إلى أنه رفع شكوى لعدم توفير أى أموال، وذلك بحسب "فوكس" الألمانية.