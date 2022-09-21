بـ 130 يورو.. مواصفات هاتف «Lava Blaze Pro»

جدة - نرمين السيد - ويحمل هاتف لافا الجديد اسم "Lava Blaze Pro"، بسعر لا يزيد عن 2500 جنيه مصرى. ويعمل هاتف "Lava Blaze" بمعالج قوى من قبل شركة "ميدياتك" ويمنح الهاتف الأداء السريع عند استخدام الألعاب الثقيلة. ويأتى "Lava Blaze Pro" بشاشة من نوع "IPS LCD" وبقياس يبلغ 6.5 بوصة، ودقة تبلغ 720×1600 بيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 64 جيجابايت. ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، كما يحتوى الجزء الخلفى على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابيكسل وبها مستشعر بدقة 2 ميجابيكسل. ويتوفر الهاتف فى الأسواق بـ 4 ألوان وهى الذهبى والأزرق والبرتقالى والأخضر، وبسعر يبلغ 130 يورو أى حوالى 2500 جنيه مصرى.

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