جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات عن طرح ريدمى لأول جهاز لوحى لها، والذى يحمل اسم "Redmi Pad" بجانب سلسلة هواتف "Xiaomi 12T". وتداولت عبر المواقع صورة للجهاز اللوحى المخصص لـ "ريدمى"، لطرحه خلال الأيام المقبلة. ويأتى "Redmi Pad" فى الأسواق بسعر 232.5 دولارًا فى الكويت وحوالي 225 دولارًا فى العراق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول جهاز لوحى.. ريدمى تطرح «Redmi Pad» قريبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.