«صباحك ومطرحك».. أحمد يونس: أحلى بداية لليوم

جدة - نرمين السيد - وبمجرد بداية "صباحك ومطرحك" على الراديو 9090، احتل هاشتاج "صباحك ومطرحك مع يونس" المركز الثانى من تريند تويتر.

وروج يونس للحلقة على طريقته الخاصة، ونشر تغريدة ليشوق متابعيه بفقرات اليوم، وقال: "استعدوا لأحلى بداية لليوم الساعة 7 صباحا فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090 وأحلى بداية لليوم".

وتفاعل المغردون مع هاشتاج "صباحك ومطرحك مع يونس"، وقالوا: "أفضل مذيع راديو"، "ابدأ يومك مع أحمد يونس"، "اليوم جميل والمود تمام".

قدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.