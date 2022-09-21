أبل تخطط لدعم هاتف iPhone 15 Ultra القادم بمميزات فريدة

جدة - نرمين السيد - وبدأت أبل فى إطلاق سلسلة هواتف iPhone 14 الأسواق مؤخرًا ما عدا هاتف iPhone 14 Plus الذى يُطرح بداية من أكتوبر المقبل.

أشارت التقارير أن أبل قد تستبدل منفذ Lightning فى هذه الإصدارات بمنفذ USB C، ومن المتوقع أن ينطلق هاتف Pro Max 2023 بعنوان Ultra كما ستختص أبل هاتف iPhone 15 Ultra ببعض المميزات والتى تشمل تسجيل فيديو بدقة 8K.

وأوضحت التقارير أن الهاتف سيأتى بعدسات Periscope، والتى تدعم تكبير بصرى من 5 إلى 6 مرات، كما يأتى بتحسينات فى البطارية لتستمر بعمر شحن من 3 إلى 4 ساعات إضافية.

ولفتت التقارير إلى أن iPhone 15 Ultra سيأتى بمستوى تسعير أعلى، فينطلق بسعر يبدأ من 1200 دولار تقريبًا.