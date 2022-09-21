بسكويت وعصير ولبن.. اعرف محتويات الوجبة المدرسية فى العام الجديد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال المشرف العام على المشروع الخدمى للتغذية المدرسية بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، خلال تقديمه برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، إن الوجبة المدرسية يتوفر بها المغذيات التى تنقص الجيل القادم، وبخاصة مع ظهور بعض الأمراض ونقص المغذيات، مثل الأنيميا والتقزم.
وأوضح أن محتويات الوجبة المدرسية هى وجبة جافة عبارة عن بسكوت محشى بالعجوة، أو سادة أو ويفر، ومعه عصائر وألبان، مشيرا إلى أنه يتم إعطاء رياض الأطفال عصائر وألبان، وبسكوت سادة أو ويفر.
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