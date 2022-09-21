دراسة تحذر: فيديوهات يوتيوب أكثر ضررا على نوم المراهقين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - استعرض الإعلامى رامى رضوان، خلال تقديمه برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، تفاصيل دراسة علمية حديثة فى جامعة فليندرز فى أستراليا، بأن منصة يوتيوب، قد تكون أكثر ضررا على نوم المراهقين من منصة نتفليكس أو التلفزيون التقليدى.





وقال رضوان، إن الباحثين وجدوا خلال الدراسة، أن نصف ساعة قضاها المراهق على التطبيق تحت الأغطية أدت إلى تأخير نومه لمدة 13 دقيقة، مما يقلل من فرصة النوم الكافى بنسبة 24 بالمئة. وانتقد الفريق منصة يوتيوب باعتبارها خطرا على النوم، بسبب مقاطع الفيديو القصيرة والتشغيل التلقائي، وميزات المقاطع الموصى بها التى تؤدى بالمستخدمين إلى "فقدان السيطرة" ليصبحوا ملتصقين بشاشاتهم طوال الليل. ولم تتضمن الدراسة "تيك توك" إحدى منصات التواصل الاجتماعى الأسرع نموا فى العالم، لكن بعض الدراسات تحذر بالفعل من الاستعمال المكثف لهذه المنصات يجعل النوم أسوأ، ومن المرجح أن يبقى تأثير تلك المنصات على المستخدم طيلة الأيام الموالية حيث يشعر عادة بالتعب.

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