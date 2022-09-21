تخطى حجمها الـ 13 مترا مربع.. أكبر فطيرة روستى فى العالم بسويسرا

جدة - نرمين السيد - سُجل رقم قياسى جديد لفطائر روستى التقليدية السويسرية المصنوعة من البطاطا، إذ بات البق الأكبر فى العالم منها هو ذلك الذى أعد الإثنين فى قلاة يبلغ حجمها 13.7 مترًا مربعًا، على ما أعلن اتحاد المزارعين السويسريين فى عيده الـ125.





وأقام الاتحاد فى الساحة الفدرالية أمام مبنى البرلمان فى برن مقلاة عملاقة وضعت على خلفية حمراء مقاومة للحريق، فشكلت معها لوحة علم سويسرا. وأعلن رئيس اتحاد المزارعين السويسريين ماركوس ريتر بنفسه عن الرقم القياسى الجديد الذى حطم الرقم المسجل عام 1994 من ثون بوسط سويسرا. ووزعت على الجمهور قطع من فطيرة البطاطا المقلية هذه التى تُعتبر طبقًا تقليديًا شهيرًا فى الجزء الناطق بالألمانية من سويسرا، لكنها أصبحت طبقًا وطنيًا، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية". حتى أن الحاجز الثقافى واللغوى الذى يفصل كانتونات الناطقين بالألمانية عن كانتونات الناطقين بالفرنسية، والمعروف بـ "روستيجرابن"، مأخوذ من اسم هذا الطبق. وأشار اتحاد المزراعين إلى أن البطاطا التى استخدمت فى إعداد الطبق الإثنين زرعت خلال فصل الصيف فى كل مناطق سويسرت قبل إحضارها إلى برن، فى بادرة ترمز إلى تجاوز هذه الحواجز والاختلافات.

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