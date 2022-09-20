Asus تطرح هاتف الألعاب ROG Phone 6 Batman بهذا السعر

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف الألعاب الجديد برقاقة معالج Dimensity 9000 Plus، كما ينطلق الهاتف بثيم Batman بدءًا من صندوق التغليف، إلى حقيبة Batman Aero بتصميم صلب تشمل ملحقات الهاتف. كما يأتى دبوس فتحة SIM بتصميم Batman مع إضاءة LED فى الهاتف بشعار Batman من جانب أخر ياتى الهاتف بنفس المواصفات المميزة للإصدار الرئيسى مع إختلاف شعار RGB Batman فى الجهة الخلفية، وينطلق الهاتف باللون الأسود. ويحتوى ROG Phone 6 Batman على عددًا من الخلفيات الحية بنفس الثيم فى شاشة Always-On، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بسعر 1199 بنموذج واحد يتميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزينية 256 جيجا بايت.

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