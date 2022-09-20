رغم تباطؤ الاقتصاد.. عدد المليونيرات فى الصين يتضاعف بحلول 2026

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير صادر عن وحدة الأبحاث التابعة لبنك "كريدى سويس" السويسرى عن التوقعات القوية بتضاعف عدد المليونيرات الصينيين بحلول عام 2026، على الرغم من مساعى بكين لتخفيف مشكلة عدم المساواة فى الثروة، وتباطؤ الاقتصاد بشكل حاد على الصعيد الوطنى.





وأوضح التقرير أن عدد مالكى الملايين فى الصين فى عام 2021 بلغ 6.2 مليون شخص، بزيادة أكثر من مليون عن عام 2020، بينما زاد العدد الإجمالى للمليونيرات على مستوى العالم بمقدار 5.2 مليون، بحسب ما نقلته قناة "آسيا نيوز" الإخبارية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم فى الصين ليصل إلى 12.2 مليون فى غضون خمس سنوات، مشيرا إلى أن إجمالى ثروة الأسر فى الصين بلغ 85.1 تريليون دولار فى عام 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15.1 فى المئة أو 11.2 تريليون دولار عن عام 2020.

وتزايدت الدفعة التى شهدتها بكين نحو "الازدهار المشترك'' خلال السنوات الأخيرة بشكل حاد فى الخطاب الرسمى، على الرغم من أن الحملة التى شنتها الحكومة لقمع التجاوزات فى الصناعات، لاسيما التكنولوجية والتعليم الخاص، أثارت مخاوف وقلق المستثمرين.

وتأتى التوقعات التصاعدية لنمو الثروة فى الصين على الرغم من أنها، كثانى أكبر اقتصاد فى العالم، تجنبت بصعوبة الانكماش خلال الربع الثانى مع انتشار عمليات إغلاق كوفيد-19 وتراجع قطاع العقارات الذى أثر على ثقة المستهلك والأعمال.

وأفاد تقرير البنك بأن المعدل العالمى لثروة الأسر ارتفع بنسبة 12.7 فى المئة فى عام 2021 ليصل إلى 463.6 تريليون دولار، مدفوعا بشكل أساسى بالارتفاع القوى فى الأصول المالية، وهو أسرع معدل سنوى يتم تسجيله على الإطلاق باستثناء عوامل سعر الصرف، غير أن التوقعات طغت عليها عدم اليقين فى القطاعين الجيوسياسى والمالى، الأمر الذى أدى إلى تفاقم عدم المساواة فى عام 2021.

وقال التقرير إن الولايات المتحدة والصين وكندا تصدرت توسع ثروة الأسرة، مشيرًا إلى أن كل منها شهد زيادة قدرها 19.5 تريليون دولار و 11.2 تريليون دولار و 1.8 تريليون دولار على التوالى.

وأشار أكسل ليمان رئيس مجلس إدارة بنك كريدى سويس إلى أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم كامل لتأثير التضخم وأزمة أوكرانيا وأزمة سلسلة التوريد العالمية على ثروات البلاد، إلا أنه من المحتمل أن تشهد مكاسب الثروة العالمية بعض الخسائر الواضحة فى عام 2022.

ومع ذلك، لا يزال البنك السويسرى متفائلًا بشأن توقعات النمو على مدار السنوات الخمس المقبلة، حيث يتوقع زيادة ثروة الأسر العالمية بمقدار 169 تريليون دولار بحلول عام 2026.