لمستخدمى Android وiOS.. تحديثات جديدة من تيليجرام على الرموز التعبيرية

جدة - نرمين السيد - ويستطيع جميع مستخدمى تيليجرام الآن اختيار ردود أفعال من مجموعة لا نهائية من الرموز التعبيرية المخصصة، ويتضمن ذلك اختبار ردود الأفعال التى كانت متوفرة سابقًا فقط من Telegram Premium

وأعاد Android تصميم لوحة التفاعل بجعلها قابلة للتوسيع وذلك لتسهيل الاختيار من هذا العدد الهائل من الرموز التعبيرية، بالإضافة إلى أن الرموز التعبيرية الأكثر شيوعًا التى ستستخدمها ستظهر دائمًا فى المقدمة.

ويمكن لأعضاء Premium إضافة حالة الرموز التعبيرية المتحركة، والتى سيتم عرضها بجوار أسمائهم، وع ذلك فإن حالة الرموز التعبيرية المتحركة ستحل محل Premium Badge فى قائمة الدردشة وفى ملفك الشخصى وفى المجموعات أيضًا.

وتسمح الميزة الجديدة لمستخدمى Premium تعيين إحدى الحالات القيتسية السبعة التى تغير لونها لتتناسب مع سمات Telegram المختلفة، ويمكن الاختيار من بين عدد غير محدود من الرموز التعبيرية المخصصة للمستخدمين.