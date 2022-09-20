جدة - نرمين السيد - ويستطيع جميع مستخدمى تيليجرام الآن اختيار ردود أفعال من مجموعة لا نهائية من الرموز التعبيرية المخصصة، ويتضمن ذلك اختبار ردود الأفعال التى كانت متوفرة سابقًا فقط من Telegram Premium
وأعاد Android تصميم لوحة التفاعل بجعلها قابلة للتوسيع وذلك لتسهيل الاختيار من هذا العدد الهائل من الرموز التعبيرية، بالإضافة إلى أن الرموز التعبيرية الأكثر شيوعًا التى ستستخدمها ستظهر دائمًا فى المقدمة.
ويمكن لأعضاء Premium إضافة حالة الرموز التعبيرية المتحركة، والتى سيتم عرضها بجوار أسمائهم، وع ذلك فإن حالة الرموز التعبيرية المتحركة ستحل محل Premium Badge فى قائمة الدردشة وفى ملفك الشخصى وفى المجموعات أيضًا.
وتسمح الميزة الجديدة لمستخدمى Premium تعيين إحدى الحالات القيتسية السبعة التى تغير لونها لتتناسب مع سمات Telegram المختلفة، ويمكن الاختيار من بين عدد غير محدود من الرموز التعبيرية المخصصة للمستخدمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمستخدمى Android وiOS.. تحديثات جديدة من تيليجرام على الرموز التعبيرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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