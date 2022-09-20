خلال جنازة الملكة.. فيديو لرئيس وزراء كندا وهو يغنى يثير غضب البريطانيين

جدة - نرمين السيد - أثار مقطع فيديو لجاستن ترودو، رئيس وزراء كندا وهو يغنى قبل ساعات فقط من جنازة الملكة إليزابيث، استياء البريطانيين الذين رأوا فيه سلوكًا لا يتناسب وحالة الحداد التى تعيش فيها بريطانيا.





وظهر ترودو فى الفيديو بجانب بيانو، وهو يغنى مقطعًا من أغنية "بوهيميان رابسودى" لفرقة الروك الإنجليزية "كوين". وأشارت تقارير أن العازف الكندى الشهير جريجورى تشارلز هو من كان يعزف الأغنية. لفتت تقارير بريطانية إلى ردود الفعل على فيديو ترودو، حيث وصف كثيرون سلوكه بـ "المخزى"، وعبر كثيرون عن استيائهم من غناء ترودو قائلين: "أنت هنا لحضور جنازة وليس للغناء"، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية". وبحسب تقارير فقد صّور الفيديو فى قاعة فندق كورنثيا لندن، والذى يعد أحد أفخم فنادق العاصمة البريطانية، السبت الماضى، فى الوقت الذى كانت فيه بريطانيا فى حالة حداد على الملكة الراحلة. وردًا على تلك التعليقات، أصدر مكتب ترودو بيانًا جاء فيه، "بعد العشاء، انضم السيد ترودو لتجمع صغير مع أعضاء الوفد الكندى الذين اجتمعوا للإشادة بالملكة الراحلة وخدماتها".

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