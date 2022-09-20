جدة - نرمين السيد - ويحمل هاتف شاومى الجديد اسم "Xiaomi 13 Pro" الذى من المتوقع طرحه فى نوفمبر المقبل. ويأتى هاتف "Xiaomi 13 Pro" بشاشة من نوع "AMOLED" التى توفر دقة 2K، بالإضافة إلى معدل تحديث متغير 144 هرتز فى الثانية. ويزود الهاتف بكاميرا رئيسية تبلغ دقتها 200 ميجابيكسل، و3 كاميرات بدقة 50 ميجابيكسل، وفقا لموقع "Gizmochina" التقنى. ويقترن هاتف شاومى الجديد ببطارية عملاقة تبلغ سعته 5000 مللى أمبير، كما تدعم تقنية الشحن السلكى بقدرة 100 وات أما اللاسكى 50 وات. كما يعمل الهاتف "Xiaomi 13 Pro" بمعالج "Snapdragon 8 Gen 2" ويعد هو الأحدث فى شركة كوالكوم والذى يتمتع بالكثير من التقنيات الكبيرة، وبالإضافة إلى ذلك فهو لديه القدرة على منافسة معالج أبل الحديث "Apple A16 Bionic".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشهر المقبل.. شاومى تطرح «Xiaomi 13 Pro» لمنافسة هواتف أيفون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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