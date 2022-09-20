راكب يثير الذعر فى طائرة بعد كسر النافذة وضرب الموظفين (صور)

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جدة - نرمين السيد - واندفع الراكب إلى كسر زجاج النافذة وبعدها بدأ يضرب الركاب، لذا تسبب فى حالة من الفوضى والذعر بالطائرة.
كما تشاجر مع موظفى شركة الطيران وقام بالاعتداء عليهم بالضرب محاولا تحطيم جزء من الطائرة أثناء اتجاهها من بيشاور فى باكستان إلى دبى، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ستار" البريطانية.
وقيل عن ذلك الرجل أنه يعانى من مشاكل عقلية، لقيامه فجأة بالضرب (اللكم والركل) على مقعد الطائرة.
ونجح طاقم الطائرة فى كبح جماحه وتقييد يديه وإبلاغ الطيار لتسليمه إلى المسؤولين واحتجازه بمطار دبى.
وقال مسئولو الخطوط الجوية الباكستانية، إنه تم ترحيل الراكب من نفس الرحلة وإدراجه فى القائمة السوداء من قبل الخطوط الجوية الباكستانية الدولية.
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