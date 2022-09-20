بسبب الكاميرا.. شكاوى جديدة من مستخدمى «iPhone 14»

جدة - نرمين السيد - وانتشرت مؤخرا الكثير من الشكاوى حول هواتف أبل "iPhone 14"، بسبب عطل الكاميرا عند فتح التطبيقات الأخرى.
وأشار المستخدمون أن الكاميرا تتوقف عن العمل أثناء فتح التطبيقات الخارجة التى يتم فيها استخدام الكاميرا مثل سناب شات أو إنستجرام أو تيك توك وغيره.
وكشف تقرير جاء بموقع "ذا فيرج" التقنى، عن استعداد أبل لإصلاح مشكلة هاتف iPhone 14 Pro و Pro Max، من خلال تحديث جديد بسبب اهتزاز الصورة مع صوت مزعج أثناء التصوير.
ولم يتم حتى الآن معرفة إذا كانت تلك المشكلة تتعلق بالتطبيقات أو بسبب نظام التشغيل iOS 16.
ونظرا لإصدار آبل تحديثًا، ترجع المشكلة التى تتعلق بالهاتف وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة به، وليس من أى من التطبيقات الأخرى.
ويتوقع عدد من الخبراء أن تلك المشكلة تتعلق بنظام تثبيت الصورة البصرى للهاتف، كما أشارت أبل أن هاتف Pro يستخدم إصدارا من "الجيل الثانى" غير موجود فى الطراز العادى.
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