جدة - نرمين السيد - تشهد الهند يوميا العديد من الحوادث التى تكشف شراسة القردة عند التعامل مع السياح، آخرها ما تعرضت له سائحة إسبانية من هجوم عنيف من قبل قرد بمنطقة "تاج محل" فى الهند، عن طريق الضرب و"العض" والسحل.





وتعد منطقة "تاج محل" الموجودة فى مدينة أغرا، واحدة من عجائب الدنيا السبع لذا يقصدها الملايين من الزوار كل عام. وحسب صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، "عض" قرد سائحة إسبانية كانت تلتقط صورا فى مبنى القصر. وبسبب كثرة الحوادث الناتجة عن القردة فى أراضى القصر، وجه مدير المسح الأثرى للهند (ASI) الموظفين على ضرورة حمل العصى لحماية السياح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السحل والضرب.. تصرفات عنيفة من القردة لسياح الهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.