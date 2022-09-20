مع اقتراب طرحها.. سعر وألوان ساعة جوجل الجديدة «Pixel Watch»

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات عن مزايا ساعة جوجل الجديد "Pixel Watch" التى تتمتع بمواصفات طبية ورياضية مبهرة بالإضافة إلى أناقة تصميها. وتأتى ساعة "Google Pixel Watch" بشاشة من نوع "OLED" ويبلغ قياسها 2 بوصة. وتقترن ساعة جوجل الجديدة بذاكرة وصول عشوائى تصل إلى 2 جيجا بايت رام، بالإضافة إلى 32 جيجا بايت من التخزين الأصلى. وتزود الساعة بمزايا مختلفة، منها: تنقلات أكثر مرونة، وإمكانية الاتصال بتطبيق المنزل الذكى، وتطبيق اللياقة البدنية. وتنميز الساعة بحصولها على مستشعرات تمكنها من قياس معدل نبضات القلب والأكسجين فى الدم وتتبع عادات النوم، بالإضافة إلى نظام تحديد المواقع العالمى "GPS". وتتوفر الساعة بألوان مختلفة وهى الأبيض والأسود والرمادى والذهبى، وبسعر يتراوح ما بين 5 آلاف أو 7 آلاف جنيه مصرى.

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