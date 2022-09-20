- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وخلال السنوات الماضية، كان عالم إكسسوارات السيارات مليئ بالطابع الرجولى.
وانضم عدد كبير من النساء حديثا فى عالم السيارات، فأصبحت تشترى أكثر من نصف السيارات الجديدة بالإضافة إلى بحثهن عن كافة المشتريات.
وتداول مؤخرا رموش يمكن تركيبها فى السيارة عند المصابيح الأمامية، وتسعى معظم النساء لشرائها لزيادة أناقة وجمال السيارة.
وتزود رموش السيارة بشريط لأجل تركيبها بشكل صحيح، كما يمكن أن تمر خلال غسيلها وتتعامل أيضا مع ظروف القيادة دون سقوطها.
يذكر أن "بارك سيتى" بولاية يوتا، هى التى صنعت رموش السيارات وذلك بعد فترة من طرحها للشوارب حتى تمنح السيارة طابعا رجوليا.
وبعد ذلك قررت امرأة وزوجها إنشاء "CarLashes" منذ 2010 والتى حققت مبيعات عالية، ولم يستغرق الأمر كثيرا حتى ظهرت تلك الرموش فى معرض "Wolf Blitzer" ثم تم تداوله بمختلف أنحاء العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رموش للمصابيح الأمامية.. إكسسوارت غريبة لسيارات الفتيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.