رموش للمصابيح الأمامية.. إكسسوارت غريبة لسيارات الفتيات

جدة - نرمين السيد - وخلال السنوات الماضية، كان عالم إكسسوارات السيارات مليئ بالطابع الرجولى.

وانضم عدد كبير من النساء حديثا فى عالم السيارات، فأصبحت تشترى أكثر من نصف السيارات الجديدة بالإضافة إلى بحثهن عن كافة المشتريات.

وتداول مؤخرا رموش يمكن تركيبها فى السيارة عند المصابيح الأمامية، وتسعى معظم النساء لشرائها لزيادة أناقة وجمال السيارة.

وتزود رموش السيارة بشريط لأجل تركيبها بشكل صحيح، كما يمكن أن تمر خلال غسيلها وتتعامل أيضا مع ظروف القيادة دون سقوطها.

يذكر أن "بارك سيتى" بولاية يوتا، هى التى صنعت رموش السيارات وذلك بعد فترة من طرحها للشوارب حتى تمنح السيارة طابعا رجوليا.

وبعد ذلك قررت امرأة وزوجها إنشاء "CarLashes" منذ 2010 والتى حققت مبيعات عالية، ولم يستغرق الأمر كثيرا حتى ظهرت تلك الرموش فى معرض "Wolf Blitzer" ثم تم تداوله بمختلف أنحاء العالم.