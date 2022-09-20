جدة - نرمين السيد - يحتوى تطبيق "Google Translate" على هاتف يمكن الاستعانة به لأجل ترجمة الكلمات والعبارات بسهولة بمجرد قولها.
ويسمح "Google Translate" من ترجمة الجمل للغات عدة وسماعها بصوت عال.
ولاستخدام "Google Translate" عن طريق الكلام، نحتاج إلى:
-فتح التطبيق على هاتف أو تابلت يعمل بنظام أندرويد.
-اختيار اللغة المراد ترجمتها.
-النقر على رمز التحدث.
-بدء الكلام بعد قول "تحدث الآن".
وبالنسبة لتغيير السرعات المتعلقة بالصوت عند استعمال "Google Translate"، يجب:
-فتح تطبيق ترجمة جوجل.
-الضغط على رمز القائمة.
-اختيار الإعداد ثم السرعة المناسبة.
كما يمكن للمستخدمين تغيير إعدادات التحدث عند فتح التطبيق، ثم:
-النقر فوق رمز القائمة.
-الضغط على الإعدادات.
-اختيار الإعداد المراد مثل تحويل النص إلى كلام، أو حظر الكلمات المسيئة، أو اختيار ذكرا أو أنثى، أو اختيار اللغة واللهجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ لغات مختلفة.. كيفية استخدام «Google Translate» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.