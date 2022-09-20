بـ لغات مختلفة.. كيفية استخدام «Google Translate»

جدة - نرمين السيد - يحتوى تطبيق "Google Translate" على هاتف يمكن الاستعانة به لأجل ترجمة الكلمات والعبارات بسهولة بمجرد قولها.

ويسمح "Google Translate" من ترجمة الجمل للغات عدة وسماعها بصوت عال.

ولاستخدام "Google Translate" عن طريق الكلام، نحتاج إلى:

-فتح التطبيق على هاتف أو تابلت يعمل بنظام أندرويد.

-اختيار اللغة المراد ترجمتها.

-النقر على رمز التحدث.

-بدء الكلام بعد قول "تحدث الآن".

وبالنسبة لتغيير السرعات المتعلقة بالصوت عند استعمال "Google Translate"، يجب:

-فتح تطبيق ترجمة جوجل.

-الضغط على رمز القائمة.

-اختيار الإعداد ثم السرعة المناسبة.

كما يمكن للمستخدمين تغيير إعدادات التحدث عند فتح التطبيق، ثم:

-النقر فوق رمز القائمة.

-الضغط على الإعدادات.

-اختيار الإعداد المراد مثل تحويل النص إلى كلام، أو حظر الكلمات المسيئة، أو اختيار ذكرا أو أنثى، أو اختيار اللغة واللهجة.