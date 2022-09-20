بعد بلوغ الستين.. فرنسى يتسلق ناطحة سحاب من 48 طابقا (صور)

جدة - نرمين السيد - واستعان آلان بهدف غريب وهو تسلق لناطحة سحاب مكونة من 48 طابقا فى باريس، وبالفعل نجح فى تنفيذه.

وارتدى آلان الملقب بـ "الرجل العنكبوت الفرنسى" ملابس حمراء اللون، ورفع ذراعيه عاليا حتى وصل إلى قمة مبنى "تور توتال إنرجيز" ذات ارتفاع 187 مترا، وذلك وقع فى حى "لا ديفونس".

واستهدف الفرنسى من ذلك الفعل، إثبات بأن بلوغ سن الستين لا يعنى شيئا، بل بإمكان الأفراد ممارسة الرياضة ومختلف الأنشطة.

وقال: "وعدت نفسى منذ عدة سنوات أنه عندما أبلغ الستين من عمري سأصعد هذا البرج مرة أخرى، لأن الستين ترمز إلى سن التقاعد فى فرنسا، واعتقدت أن هذه لمسة لطيفة".

وأشار روبير إلى أنه استعان بالتسلق لأجل زيادة الوعى حول الحاجة لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ.

يذكر أن روبير بدأ رحلته فى التسلق منذ 1975، بعدما تدرب على المتحدرات، ثم بدأ التسلق بمفرده فى 1977 ثم مع كبار المتسلقين.

وتمكن روبير من تسلق ما يزيد عن 150 مبنى شاهق الارتفاع، مستخدما يديه فقط دون حزام، وأحذية التسلق ومسحوق الطباشير لإزالة العرق.