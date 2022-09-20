رصد 4 ممرات مائية مذهلة قبالة سواحل إسبانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تم التقاط اللقطات من قارب شراعى قبالة جزيرة مايوركا الإسبانية، كما تمت مشاركته على موقع "تويتر" يوم الجمعة كما حصد ما يزيد على مليون ونصف المليون مشاهدة وأكثر من 1700 إعجاب.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإسبانية المحلية، نشأت الأعاصير التى ظهرت على أربعة شكل مواسير مائية بعد أن ضربت العواصف أجزاء مختلفة من مايوركا يوم الجمعة.

وتعد رؤية 4 من هذه الدوامات معًا أمرًا نادر الحدوث، حيث إن مجارى المياه غير شائعة نسبيًا فى هذه المنطقة.

عمود الماء هو عمود يشبه الإعصار أو "قُمع" من الهواء الذى يدور بعنف ويتشكل عادة فوق سطح البحر، وهو إعصار غير خالٍ من الخلايا فوق الماء وله دورة حياة من خمسة أجزاء وهى: تكوين بقعة مظلمة على سطح الماء، ونمط حلزونى على سطح الماء، وتشكيل حلقة رش، وتطوير التكثيف المرئى، وفى النهاية، الاضمحلال أو التضاؤل.

تتكون مواسير المياه من الأعاصير غالبًا فى المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، ولكن مناطق، بما فى ذلك أوروبا والشرق الأوسط وأستراليا ونيوزيلندا والقارة القطبية الجنوبية، أبلغت أيضًا عن تلك الظاهرة فى مناسبات نادرة.

وفى الوقت نفسه، فى حادثة أخرى مماثلة، أذهل تكوين سحابة قٌمع كبير وأثار قلق ضيف إحدى المحطات التليفزيونية بولاية فلوريدا الأمريكية فى وقت سابق من هذا الأسبوع بعد ظهوره فى السماء المظلمة حول المنتزه الترفيهى.

لم يتسبب الحادث فى أى ضرر للمنتزهات الترفيهية أو المنتجعات القريبة، لكنه أحدث ضجة.