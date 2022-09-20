شركة تطور جهازا قادرا على تحويل موجات البحر إلى كهرباء

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة فى شؤون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن الشركة نشرت الجهاز المسمى "سيجما دبليو إى سى" النموذجى الكامل فى الخارج فى البحر الأدرياتيكى فى الجبل الأسود.
ولفتت إلى أن عملية النشر جاءت بعد عامين ونصف من التطوير المكثف للجهاز، الذى تم تطويره بهدف إنتاج طاقة نظيفة، عن طريق تطوير ونشر واختبار الجهاز بشكل واسع النطاق.
ومن جانبها، أكدت شركة سيجما إنرجى، على موقعها الإلكترونى، أنها نشرت الجهاز بقدرة 30 كيلو واط فى منتصف شهر يوليو 2022، ووأظهر نتائج واعدة للغاية.
جدير بالذكر، أنه إلى جانب سلوفينيا، تعمل عديد من الدول الأخرى أيضًا على تطوير طاقة الأمواج، من بينها أستراليا والصين والدنمارك وإيطاليا وكوريا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
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