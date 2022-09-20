خبير قلب يكشف عن 10 أطعمة تحارب الحزن وتحسن الحالة المزاجية

جدة - نرمين السيد - أطعمة تحسن الحالة المزاجية

وقال على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن هناك 10 أطعمة تقاوم الحزن وتحسن الحالة المزاجية، وتتمثل فى:

التوت

يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، التى تمنع الاكتئاب، كما يحسن من الوظائف الإدراكية، ويحفز الطاقة الإيجابية ويعمل على إفراز الأنزيمات المخصوصة بذلك، كما أنه وقاية من بعض أنواع السرطان.

الشاى الأخضر

كوب من الشاى الأخضر كل يوم يمنحك إحساسا بالارتياح والسعادة، لأنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والأحماض الأمينية التى تساعد على الحد من التوتر والقلق.. كما أنه يحتوى على مادة L-theanine التى تساعد على زيادة التركيز وتقوية الذاكرة.

الشكولاتة والقهوة

تحسن من وظائف الإدراك كما أنها تمنع ظهور مرض الزهايمر والخرف، وتساعد على تحسين المزاج خلال دقائق، كما أن الشكولاتة الداكنة تعمل على تثبيط هرمون الاجهاد وتقليل مستويات القلق، فضلا عن رفع مستوى هورمون السعادة "السيروتونين".

السردين

غنى جدا بحمض أوميجا 3 الذى يعمل على تعزيز المزاج وتحسينة والحفاظ على صحة وحيوية المخ

الموز

يعتبر علاجا جيدا للاكتئاب، ويحتوى على التربتوفان الذى يعمل على رفع مستوى السيروتونين من خلال فيتامين ب6... والتربتوفان يستخدم فى كل أدوية علاج القلق والأرق والاكتئاب، ويمكنك إضافة اللبن إلى الموز أو تناوله مباشرة.

الأفوكادو

يحتوى الأفوكادوا على نسبة عالية من الدوبامين ويعمل على رفع نسبة الاندورفين ولذلك هو يساعدك على تحسين مزاجك بشكل كبير.

الخضروات ذات الأوراق الخضراء

تحتوى على حمض الفوليك وملح البوتاسيوم والماغنسيوم، مثلا السبانخ والخس يساعدان على تحسين الوظائف العصبية والناقلات العصبية بالجسم.

الدواجن

تحتوى لحوم الدواجن على نسبة عالية من التربتوفان الذى يعمل على رفع مستويات السيروتونين فى الدم، كما تحتوى على التيروسين الهام لبناء النورابينفرن والدوبامين وهى ناقلات عصبية هامة جدا تساعد على تحسين المزاج ومنع الإصابة بالاكتئاب على المدى الطويل.

الجوز

يحتوى على على نسبة عالية من الدهون الأساسية، التى تخفض نسبة الكولستيرول الضار فى الدم، مما يساعد على تحسين الدورة الدموية وتحسين الحالة المزاجية.

البيض

صفار البيض مضاد للاكتئاب والقلق، ويحتوى على فيتامين دال الذى يخفف من اضطرابات المزاج لأنه يحفز إنتاج السيروتونين فى المخ، والذى يمكن أن يقى من نوبات الاكتئاب الموسمية.