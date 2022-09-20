مغامرة سائق يمنى فى مجرى السيول تتسبب فى وفاة امرأة و3 أطفال (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح ناشطون ومصادر إعلامية أن السيول جرفت سيارة نقل أسرة تتكون من رجل وطقلتين وشقيقته وطفلها، فى سايلة حردبة الواقعة شرقى مدينة الحبيلين.

وأشارت المصادر إلى وفاة المراة وطفلها فيما أصيب شقيقها بكسور ووفاة طفلتيه، مضيفة أن جميعهم ينحدرون من منطقة لبعوس يافع.

وقالت إن محاولة إنقاذ الأسرة كانت بواسطة مواطنين وقوات الأمن، والبحث عن الأطفال الذين جرفتهم السيول إلى مسافة بعيدة من موقع الحادثة وتم انتشالهم ونقلهم إلى مستشفى ردفان العام، بحسب "العربية".

ولفتت إلى أن مواطنين تواجدوا فى وقت مبكر وسارعوا بانتشال الأم وشقيقها من السيارة ونقلها إلى المستشفى إلا أن الأم توفيت متأثرة بجروحها، فيما أصيب شقيقها بعدة كسور.

وتوفى مئات اليمنيين نتيجة الأمطار والسيول هذا الصيف، وتضرر حوالى 300 ألف شخص.