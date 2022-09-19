لمدة يوم واحد.. إطلاق اسم الملكة إليزابيث الثانية على محطة مترو بباريس

جدة - نرمين السيد - ذكرت قناة "فرنسا 3"، اليوم الإثنين، أنه تم تعديل ثلاث من اللوحات الست التى تحمل اسم جورج الخامس فى محطة مترو باريس بمناسبة مراسم جنازة الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية التى تجرى اليوم فى لندن، والتى وافتها المنية فى الثامن من سبتمبر الجارى عن عمر ناهز 96 عاما.





وأشارت إلى أنه تم إعادة تزيين اللوحات التى تحمل اسم جورج الخامس "جد الملكة إليزابيث الثانية" فى محطة مترو أنفاق بباريس واستبدالها بصفة مؤقتة باسم الملكة الراحلة؛ تزامنا مع مراسم الجنازة الرسمية للملكة، إذ ستبقى اللوحات الجديدة فى مكانها ليوم واحد فقط، حيث ستتم إزالتها مساء اليوم. وأوضحت الهيئة المستقلة للنقل فى باريس "را تى بى" فى بيان صحفى أنها أرادت بهذه اللفتة "المشاركة فى يوم الحداد" على الملكة الراحلة.

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